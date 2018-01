Rom. Italien gedenkt der Lawinen-Tragödie, bei der vor einem Jahr 29 Menschen starben. Die Bergrettung, die mit zahlreichen Kräften acht Tage lang im Einsatz war, erinnert mit einem am Sonntag veröffentlichten Video an das Unglück: "Eine gewaltige Kraft reißt eine Schneise von mehreren Hundert Metern in den Buchenwald und zerstört mit Tausenden von Tonnen Material das Hotel", heißt es darin. Eine Lawine hatte am 18. Januar 2017 das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano in Farindola in Mittelitalien verschüttet. Nach mehreren starken Erdstößen hatte sich eine Lawine gelöst und das Hotel am Fuß des Gran-Sasso-Massivs fortgerissen. Auf Skiern und unter großer Gefahr neuer Lawinen waren Helfer der Bergrettung als erste mehrere Stunden nach dem Abgang des Schneebretts zu der Unglücksstelle vorgedrungen. Das Bild, was sich den Rettern bot, war laut Bergrettung "verheerend", die Rettungsaktion wurde zum "Wettlauf gegen die Zeit". Nach mehr als 30 Stunden wurden die ersten Überlebenden aus dem Hotel gezogen, darunter vier Kinder. Die letzten Überlebenden wurden 58 Stunden nach Abgang der Lawine in Sicherheit gebracht. Letztlich überlebten elf Menschen.