Ermittlungen in Deutschland helfen in Kufstein

Endingen. Wenige Tage nach der Festnahme des mutmaßlichen Mörders einer Joggerin sind neue Details ans Licht gekommen. So leisteten offensichtlich erst die Ermittlungen zu dem Verbrechen in Endingen bei Freiburg entscheidende Fortschritte zur Aufklärung des Mordes an einer Französin im österreichischen Kufstein.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Freiburg gelang es erst der deutschen Sonderkommission zum Endinger Mord, die drei Jahre zuvor in Kufstein verwendete Tatwaffe - eine Hubstange - einem Lastwagentyp zuzuordnen. Mithilfe österreichischer Mautdaten und einer DNA-Analyse führte sie letztlich zum 40-jährigen Rumänen, der am Freitag festgenommen wurde. Er ist für beide Taten dringend verdächtig.Die österreichische Polizei hatte die Tatwaffe 2014 aus dem Inn gefischt. Warum die Stange damals nicht schon von den Österreichern zugeordnet wurde, ist unklar. Die zuständigen Behörden waren zunächst nicht erreichbar.