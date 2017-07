Ein Autofahrer kommt von der Straße ab, fährt in eine Menschenmenge und gegen einen Kinderwagen. Das einjährige Mädchen darin stirbt später im Krankenhaus. Warum der Mann die Kontrolle verlor, ist noch unklar. War er krank?

Hagen. Nach dem Unfall in Hagen vermutet die Staatsanwaltschaft gesundheitliche Probleme beim Unglücksfahrer. "Es gibt konkrete Hinweise", sagte Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli am Freitag. Nach dem Unfall am Donnerstag, der auch Gaffer anlockte, war dem Fahrer (34) eine Blutprobe entnommen worden. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Ein Unfallexperte versuchte am Freitag, den Hergang nachzuvollziehen.Der 34-Jährige war am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen, auf den Gehweg geraten und in eine Fußgängergruppe geprallt. "Es hat keine übermäßig hohe Geschwindigkeit vorgelegen", sagte ein Polizeisprecher. Ein vierjähriger Cousin des getöteten Mädchens war beim Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Eine Frau (75) musste operiert werden. Die Mutter (21) der Einjährigen erlitt einen Schock und wurde behandelt.Ein Polizeisprecher bestätigte Berichte, wonach Passanten bei den Rettungsarbeiten zugeschaut hätten. Die Einsatzkräfte seien aber nicht behindert worden. Einige hätten die Szene wohl auch mit Handys gefilmt. Der Sprecher verwies auf die mögliche Strafbarkeit solcher Handlungen. Die Personalien der filmenden Passanten seien aber nicht aufgenommen worden.