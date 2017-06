Angeblich entführt und vergewaltigt: Der Fall einer 13-jährigen Russlanddeutschen aus Berlin verursachte Anfang 2016 über Deutschland hinaus Aufregung. Doch nun wurde ein Bekannter verurteilt.

Lüge wird zum Politikum

Berlin. Mit gesenktem Kopf und an der Hand seines Anwaltes bahnt sich der junge Mann den Weg in den Gerichtssaal. Das öffentliche Interesse ist groß, als im "Fall Lisa" das letzte Kapitel geschrieben wird. Das russlanddeutsche Mädchen aus Berlin hatte als 13-Jährige eine Vergewaltigung erfunden. Die Geschichte schlug international Wellen. 17 Monate später ist es am Dienstag ein Bekannter (24) des Mädchens, der im Amtsgericht Tiergarten einvernehmlichen Sex mit ihr gesteht. Weil das Mädchen jünger als 14 Jahre alt war, ist auch freiwilliger Sex strafbar. Er wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Herstellung von Kinderpornografie zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem soll er als Auflage 3000 Euro zahlen. Ein Prozess hinter verschlossenen Türen. Zum Schutz der Intimsphäre der heute 15-Jährigen schließt das Gericht die Öffentlichkeit aus. Die Schülerin ist nicht im Saal. Auf ihre Aussage wird verzichtet.Das Mädchen, später als "Lisa" bekannt, war am 11. Januar 2016 auf dem Schulweg verschwunden. Mehr als 30 Stunden wurde die 13-Jährige vermisst. Als sie äußerlich unverletzt wieder auftauchte, schilderte sie ein ungeheuerliches Verbrechen: Drei unbekannte Männer hätten sie im Auto verschleppt und in einer Wohnung vergewaltigt.Dann die überraschende Wende: Lisa soll sich wegen Schulproblemen nicht nach Hause getraut haben. Ihre "Ausrede" kursierte schnell in sozialen Medien. Das Gerücht erreichte die internationale Politik. Der russische Außenminister Sergej Lawrow schaltete sich ein und warf deutschen Behörden vor, den Fall zu vertuschen. Hunderte Russlanddeutsche demonstrierten in Berlin. Rechte Gruppierungen nutzten den Fall für Hetze gegen Flüchtlinge.Der Angeklagte im weißen Hemd lächelt unsicher. Mit dem eigentlichen "Fall Lisa" hat er nichts zu tun. Als Bekannter war der Lehrling im Zuge der Ermittlungen in den Fokus geraten. Mehrere Wochen vor dem Verschwinden der 13-Jährigen war es laut Anklage zu Sex in seiner Wohnung gekommen - vor laufender Handykamera. Auch Staatsanwalt und Verteidiger hätten für den geständigen Angeklagten ohne Vorstrafen auf eine Bewährungsstrafe plädiert, so die Sprecherin des Gerichts.