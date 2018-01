Seoul/Miryang. Es ist ein Horrorszenario: ein Großfeuer in einem Krankenhaus, in dem viele alte Menschen untergebracht sind. Mindestens 37 Tote und weit über 100 Verletzte - so lautet die traurige erste Bilanz nach dem verheerenden Klinikbrand vom Freitag im Südosten Südkoreas. Die Flammen brachen nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr morgens im Erdgeschoss der Klinik in Miryang aus. Die Brandursache war am Freitag noch unklar.

"Die Zahl der Todesopfer kann noch steigen, da sich einige der Verletzten in einem kritischen Zustand befinden", sagte der Leiter der städtischen Feuerwehr, Choi Man Woo. Eine Sprinkleranlage gab es laut Klinikleitung nicht. Es war die zweite Brandkatastrophe innerhalb weniger Wochen. Erst im Dezember hatte ein Feuer in einem Fitnesscenter in Jecheon 29 Leben gefordert. Dass es jetzt zwei so schwere Brände innerhalb kurzer Zeit gegeben habe, sei Zufall gewesen, versicherte Brandmeisterin Jin Jeong Hee von der nationalen Feuerwehrbehörde in Seoul. In dem sechsstöckigen Hauptgebäude der Sejong-Klinik lagen mehr als 90 Patienten. Noch einmal über 90 Patienten in einem Nebengebäude, meist Langzeitpatienten, konnten rechtzeitig evakuiert werden. Das Feuer war nach etwa drei Stunden gelöscht.