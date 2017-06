Rangun. Beim Absturz einer Militärmaschine vor der Küste des südostasiatischen Staates Myanmar sind vermutlich alle 122 Insassen ums Leben gekommen. Das Wrack wurde am Donnerstag in der Andamanenensee gesichtet, einem Randmeer des Indischen Ozeans, etwa 35 Kilometer vom Küstenort Launglon entfernt. Nach Angaben der Armee wurden 29 Leichen geborgen. Die Absturzursache ist weiter unklar. Hinweise auf einen Anschlag gibt es nicht. Das Flugzeug - ein Militärtransporter vom Typ Shaanxi Y-8 - war am Mittwoch gegen 13 Uhr im Süden des Landes, dem ehemaligen Birma, gestartet. Ziel war die ehemalige Hauptstadt Rangun. An Bord waren Soldaten und Familienangehörige, darunter 15 Kinder.