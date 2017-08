Hilversum. Die Polizei hat eine Geiselnahme bei einem niederländischen Rundfunksender am Donnerstag unblutig beendet. Ein Einsatzkommando nahm den Täter in dem Sendegebäude in Hilversum bei Amsterdam fest, wie die Beamten mitteilten. Der Mann hatte eine Mitarbeiterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (NPO) mit einem Messer bedroht. Die Frau blieb bei der Befreiung unverletzt.

In dem NPO-Gebäude befinden sich Studios mehrerer Rundfunksender, darunter der bei Jugendlichen populäre Musikkanal 3FM.Der Mann hatte die Geisel laut Polizeiangaben am Morgen gezwungen, mit ihm in das Gebäude zu gehen. Ein Großaufgebot der Polizei riegelte das Haus ab, bereits gut eine Stunde später meldete sie die Festnahme. Zuvor sei ein Vermittler in das Gebäude gegangen, um mit dem Geiselnehmer zu verhandeln.Laut Zeugenangaben habe der Täter an der Rezeption in gebrochenem Niederländisch verlangt, einen Vertreter des US-Senders CNN zu sprechen. Die Polizei bestätigte diese Angaben nicht. Eine Polizeisprecherin sagte dem Sender, Erkenntnisse über das Motiv und die Umstände der Tat erhoffe man sich von der Vernehmung des Mannes.Bereits Ende Januar 2015 hatte ein mit einer Pistole bewaffneter Mann in einem NOS-Fernsehstudio einen Mitarbeiter als Geisel genommen und kurz vor Beginn der Acht-Uhr-Nachrichten für sich gefordert. Nach etwa 15 Minuten wurde er von der Polizei widerstandslos festgenommen. NOS-Mitarbeitern hatte der Mann gesagt, er sei Mitglied eines "Hacker-Kollektivs" und wolle live über eine "sehr große Weltangelegenheit" reden.