Prag. Sieben Wochen nach ihrer Geburt entwickeln sich die Geparden-Fünflinge im Prager Zoo bestens. Ende August sollen die Kinder der sechs Jahre alten Gepardin Savannah erstmals für Besucher zu sehen sein. Bis dahin werden die kleinen Fellknäuel erst einmal in Ruhe gelassen. Vater ist das fünf Jahre alte Männchen Ben, der aus dem Safari-Park im dänischen Ebeltoft stammt. Die Nachzucht von Geparden gestaltet sich als schwierig, weil die Sterblichkeit bei Jungtieren hoch ist. Die Raubkatzen sind in Afrika verbreitet und gelten als schnellste Läufer der Welt. In freier Weltbahn leben noch rund 7000 Exemplare, die meisten davon in Namibia. Bild: Petr David Josek/dpa