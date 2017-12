Germanwings-Absturz: Lufthansa will Verzichtserklärung

Düsseldorf. Knapp zwei Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in den Alpen sorgt ein Verzichtangebot der Muttergesellschaft Lufthansa für Aufregung bei Angehörigen der Opfer. Es geht um die Kostenübernahme für weitere Psychotherapien, bestätigte Rechtsanwalt Elmar Giemulla am Samstag einen Bericht der "Bild"-Zeitung.

Im Gegenzug für die weitere Kostenübernahme müssten die Angehörigen eine Erklärung unterschreiben, derzufolge sie auf alle Klagen gegen Unternehmen der Lufthansa verzichten und eingereichte Klagen zurückziehen. Mehreren Mandanten lägen solche Erklärungen vor, sagte Giemulla, der mehr als 200 Hinterbliebene vertritt. "So lasse ich nicht mit mir umgehen", zitiert "Bild" eine Frau aus Krefeld, die am 24. März 2015 ihren Bruder und eine Nichte verloren hatte. Giemulla betonte, seine Mandanten, denen eine Verzichterklärung vorliege, seien empört gewesen. Unterschrieben habe keiner.Die Fluggesellschaft wies die Vorwürfe zurück. Germanwings und Lufthansa würden Angehörigen der Opfer in vielen Fällen auf freiwilliger Basis Kosten für bestimmte Leistungen - wie beispielsweise therapeutische Behandlungen - erstatten.