Neckarsulm. Wegen möglicher Glassplitter ruft Kaufland vorsorglich Hackfleisch zurück. Betroffen sei die Eigenmarke K-Purland, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit. Die Ware wurde auch in Bayern verkauft. Hintergrund des Rückrufs sei eine defekte Maschine. Es wurde ein Glassplitter gefunden, wie eine Sprecherin mitteilte.

K-Purland Hackfleisch vom Schwein (500 Gramm, 1000 Gramm), Verbrauchsdatum 23. und 24. Januar.

K-Purland Hackfleisch gemischt von Schwein und Rind (500 Gramm fettreduziert, 300 Gramm, 500 Gramm, 1200 Gramm), Verbrauchsdatum 23. und 24. Januar.

K-Purland Hackfleisch vom Rind (200g fettreduziert, 300 Gramm, 500 Gramm, 1000 Gramm), Verbrauchsdatum 23. und 24. Januar.

Betroffen sind:Kaufland nahm die Ware aus dem Verkauf. Verbraucher können sie in jedem Markt zurückgeben und erhalten ihr Geld erstattet.