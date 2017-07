Columbus. Bei einem Unfall auf einem US-Jahrmarkt ist ein 18-Jähriger auf einem Fahrgeschäft ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr dem Sender NBC4 Columbus am Mittwoch mitteilte, wurden sieben weitere Menschen verletzt, fünf davon schwer. Zwei befänden sich in einem kritischen Zustand. Ein Amateurvideo zeigt, wie nach einer Minute der Fahrt ein Mensch aus einer Art Schaukel des "Fire Ball" geschleudert wird. Kurz danach löst sich die ganze Sitzreihe nahe dem Boden. Menschen fallen heraus, die Gondel kracht auf die Erde. In US-Medienberichten äußerten sich erschütterte Zeugen, die den Unfall beobachtet oder das Fahrgeschäft kurz vorher selber genutzt hatten. "Jeder ist einfach nur noch gerannt", sagte Kaylie Bellomy dem Sender NBC.

Auf US-Jahrmärkten kommt es immer wieder zu Unfällen, das liegt auch an einem anderen System der technischen Überwachung als etwa in Deutschland. Ohios Gouverneur John Kasich äußerte sich nach dem Vorfall betroffen: "Ich bin furchtbar traurig über dieses Unglück, den Tod eines Menschen und die Verletzten", sagte er vor Medienvertretern. Nach Angaben der Betreiber war das Fahrgeschäft in kurzen Abständen gecheckt worden, dabei sei nichts aufgefallen. Die Fahrgeschäfte des Jahrmarkts in Columbus wurden auf Kasichs Anordnung geschlossen. Andere Teile des Jahrmarkts öffneten am Donnerstag wieder.