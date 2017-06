Köln. Wie gegen einen Fußball traten ein Mann und eine Frau in Köln gegen den Kopf eines Obdachlosen und zündeten ihn an. Dabei teilten sie sein Schicksal - sie hatten selbst keine Wohnung. Nun hat ein Gericht die beiden Täter als Totschläger verurteilt. Für das schockierende Verbrechen unter der Hohenzollernbrücke im November wurde das Paar am Dienstag wegen Totschlags zu je sieben Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Damit ging das Landgericht Köln noch über die Forderung der Anklage hinaus.

Denn die Richter nahmen den beiden ihre Version der Geschichte nicht ab. Der Mann (37) und seine Freundin (31) hatten die Tat zwar gestanden , aber behauptet, dass das Opfer (29) zuvor versucht habe, die Frau zu vergewaltigen. Diese Version hielt der Vorsitzende Richter Jörg Michael Bern für "unglaubwürdig." Sicher scheint nur, dass es an jenem Nachmittag zum Streit kam. Der 29-Jährige stürzte zu Boden, die anderen traten ihn. Stunden später kehrte das Paar zum Tatort zurück und zündete den Toten an, um Spuren zu verwischen. Die Angeklagten hatten dies als Panikreaktion dargestellt, doch auch hier glaubte das Gericht ihnen nicht. Die Verteidigerin der Frau kündigte an, in Revision zu gehen.Warum kam es überhaupt zu dieser Eskalation? Bern erwähnte die "widrigen Lebensumstände" der Obdachlosen, beklagte ein "überschießendes Maß an Brutalität". Für wenige Tage habe der Prozess ein Milieu der Deklassierten beleuchtet, eine Lebenswelt zerstörter Hoffnungen und privater Untergänge.