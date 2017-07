Heftiger Regen in der Schweiz

Chur. Bei den schweren Unwettern in der Schweiz ist eine 12 Jahre alte Lettin ums Leben gekommen. Sie wurde Montagfrüh in einem Zelt von einem umstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei des Kantons Bern mitteilte. Der Unfall geschah in Bönigen bei Interlaken, eine weitere Frau wurde dabei verletzt. Der Osten der Schweiz kämpft weiter mit den Folgen des starken Regens.

Das Tal Val Scharl bei Scuol bleibt wegen Murenabgängen für etwa eine Woche für den Verkehr gesperrt. Die gekappte Stromversorgung war zu Wochenbeginn provisorisch wieder hergestellt worden. Heftiger Regen hatten die Hänge des Tals in Graubünden ins Rutschen gebracht. Etwa 50 Menschen mussten laut der Behörden mit einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht werden.