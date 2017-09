Fans des britischen Königshauses frohlocken: Herzogin Kate ist wieder schwanger. Im Moment hat das für sie aber noch unangenehme Nebenwirkungen.

Onkel Harry rutscht ab

London. Trauer und Freude - für das britische Königshaus hätten diese Gefühle in den vergangenen Tagen kaum näher beieinander liegen können. Am vergangenen Donnerstag jährte sich zum 20. Mal der Unfalltod Prinzessin Dianas. Am Montag dann die große Überraschung: Herzogin Kate, die Frau Prinz Williams, ist wieder schwanger. Die Queen und beide Familien seien "hocherfreut", hieß es in einer Mitteilung. Für Königin Elizabeth II. ist es das sechste Urenkelkind.Die Ankündigung kommt in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft - ein Babybauch war noch nicht zu erkennen. Die 35-jährige Kate leidet unter einer schweren Form der Morgenübelkeit. Schon bei den Schwangerschaften von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) sahen sich die Royals gezwungen, früher als nach der üblichen Zwölf-Wochen-Frist an die Öffentlichkeit zu gehen.Wie lange William (35) und Kate schon von ihrem Glück wissen, ist unklar. Noch vergangene Woche hatte der Kensington-Palast ein "geschäftiges Herbstprogramm" für die Enkelgeneration der Queen angekündigt, unter anderem mit Auslandsreisen. Auch Kate sollte daran teilnehmen. Dennoch wurde schon länger über eine neue Schwangerschaft spekuliert: Bereits im Juli wurden Medien hellhörig, als Kate in Warschau ein Baby-Spielzeug, das ihr als Geschenk überreicht wurde, mit den Worten kommentierte: "Wir müssen einfach noch mehr Babys bekommen." Direkt danach reiste die royale Familie nach Deutschland - das war vor knapp sieben Wochen.Das Kind stünde nach seiner Geburt an fünfter Stelle der britischen Thronfolge. Sein Onkel, Prinz Harry, würde einen Platz hinunter rutschen auf den sechsten Rang. Trotzdem fühle er sich "fantastisch" und sei "sehr, sehr glücklich" für die beiden, sagte er dem Fernsehsender ITV. Schwester Charlotte, derzeit auf Platz vier, würde nach Änderung der Thronfolgeregeln nicht mehr von einem Bruder verdrängt werden.Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist bisher noch unbekannt. Die Buchmacher hielt das nicht davon ab, sofort Wetten auf den Namen des nächsten royalen Babys entgegenzunehmen. Favorit war am Montag Alice, gefolgt von Arthur. Neunzig Prozent der Einsätze fielen auf weibliche Vornamen. Auch Diana war unter den Tipps - allerdings heißt auch Charlotte mit drittem Namen Diana.Was Prinz George und seine kleine Schwester von alledem halten, ist unbekannt. Bei ihrer ersten Schwangerschaft musste Kate im Krankenhaus behandelt werden. Und die Symptome sind bei weiteren Schwangerschaften häufig eher stärker als schwächer. Trotzdem wird Kate nun erst einmal im Kensington-Palast versorgt. Ob sich das Paar deshalb von weiteren Schwangerschaften abhalten lässt, ist ungewiss. Britische Medien verweisen auf die kinderreiche Tradition der Königsfamilie: Die Queen hat vier Kinder - Königin Victoria hatte neun.