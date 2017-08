Dubai. Die Behörden in Dubai suchen nach der Ursache des riesigen Feuers in einem der höchsten Wolkenkratzer der Metropole. Die Bewohner warteten am Freitagabend darauf, in den "Torch Tower" zurückkehren zu dürfen, um das Nötigste aus ihren Wohnungen zu holen, wie die Zeitung "Gulf News" berichtete. Nach Behördenangaben wurde bei dem Großbrand niemand verletzt. Die Betroffenen wurden demnach in Hotels in der Umgebung untergebracht. Das Feuer in dem 86 Stockwerke hohen "Torch Tower" brach in der Nacht zum Freitag aus. Videos im Internet zeigen, wie die Flammen an einer Seite des Gebäudes aufstiegen. Brennende Trümmerteile fielen in die Tiefe. Der Brand sei in der 9. Etage ausgebrochen, meldete "Gulf News" unter Berufung auf die Polizei. In dem Wolkenkratzer mit 676 Luxuswohnungen, der offiziell "The Marina Torch" heißt, hatte es bereits im Februar 2015 gebrannt.