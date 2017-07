Bamberg/Münchberg. (KNA) Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat den Einsatzkräften beim Busunfall auf der A9 bei Münchberg gedankt. Am 3. Juli waren dort 18 Menschen gestorben und 30 verletzt worden. "Mit allen Ihren Kräften und darüber hinaus haben Sie getan, was Sie tun konnten", heißt es in einem Grußwort von Schick. Es soll am Mittwochabend bei einem ökumenischen Dankgottesdienst verlesen werden. "Sie haben auch dazu beigetragen, dass nicht noch mehr Unheil am Unfallort passiert", schreibt der Bamberger Erzbischof. Bei dem Einsatz waren mehr als 200 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und THW im Einsatz. Unterstützt wurden sie von 15 Notfallseelsorgern.

Auch der Gottesdienst in Münchberg werde nicht alle Fragen nach dem Warum beantworten, schreibt der Erzbischof. "Aber er kann den Glauben und die Hoffnung stärken, dass die Toten bei Gott leben, die Trauernden Trost finden, die körperlichen und seelischen Wunden geheilt werden." Der Einsatz aller habe Gutes bewirkt und gebe ein Beispiel für beherzten Einsatz für hilfsbedürftige Menschen.