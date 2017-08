In Pakistan Staatsbegräbnis für deutsche Nonne Ruth Pfau

Islamabad. Mit einem Staatsbegräbnis hat Pakistan Abschied von der deutschen Nonne Ruth Pfau genommen, die sich dem Kampf gegen die Leprakrankheit verschrieben hatte. An der Feier in Karachi nahmen Hunderte Menschen teil, die Zeremonie wurde im Fernsehen ausgestrahlt. Die 87-Jährige, "Engel von Karachi" und "Mutter der Leprakranken", war am 10. August gestorben. Das Land ehre Pfau für ihre "selbstlosen und unübertroffenen" Dienste für Pakistan, sagte Ministerpräsident Shahid Kahquan Abbasi.