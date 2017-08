Los Angeles. US-Skistar Lindsey Vonn (32) ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Unbekannte klauten von ihrem Handy intime Fotos von ihr und ihrem Ex-Freund, Golfprofi Tiger Woods (41). Sie sind mittlerweile auf einigen Webseiten zu sehen. "Es ist ein abscheulicher und widerwärtiger Eingriff in die Privatsphäre, wenn jemand private Fotos stiehlt und sie illegalerweise veröffentlicht", teilte Vonns Sprecher dem Portal "People.com" mit.

Die Sportlerin will rechtliche Schritte einleiten. Sie glaube, dass die Personen, die für das Hacken ihres privaten Handys sowie die Websites, die dieses Verhalten förderten, "mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden sollten". Die Fotos entstanden dem Bericht zufolge vor einigen Jahren, als Vonn und Woods noch ein Paar waren. Die beiden haben sich 2015 getrennt. Nach Informationen des Promiportals "TMZ.com" hat auch Woods einen Anwalt eingeschaltet.Hackerangriffe auf zumeist weibliche US-Promis sind keine Seltenheit. Erst im März waren private Fotos der Hollywood-Stars Emma Watson (27, "Die Schöne und das Biest") und Amanda Seyfried (31, "Ted 2") gestohlen worden, die ebenfalls juristisch dagegen vorgehen.2014 hatte die "The Fappening" genannte Hackeraktion mehrere Stars schockiert. Die Hacker verschafften sich damals Zugang zu den I-Cloud-Speichern der Betroffenen und hackten sich in deren E-Mail-Accounts. Opfer waren Stars wie Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst und Mary Elizabeth Winstead. Zwei Männer wurden deswegen zu neun beziehungsweise 18 Monaten Gefängnis verurteilt.