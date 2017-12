Offenbach. In einigen Regionen Deutschlands müssen sich die Menschen zum Jahreswechsel auf Unwetter einstellen. Für den Schwarzwald und Teile der Alpen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Überflutungen. Grund ist das starke Tauwetter in Verbindung mit Niederschlägen. Durch steigende Flusspegel müsse zudem mit Überflutungen gerechnet werden. Wie der DWD am Freitag in Offenbach weiter berichtete, kann es im Südwesten bis zu 18 Grad warm werden. Grund sei eine "zyklonale Westwetterlage", sagte Thomas Ruppert von der Wettervorhersagezentrale. Zwischen hohem Luftdruck über dem Mittelmeer und tiefem Luftdruck zwischen Neufundland und Skandinavien gelangt milde Atlantikluft nach Zentraleuropa. Darin eingelagerte Tiefausläufer bewirken den unbeständigen Wettercharakter. Die Luftdruckgegensätze zwischen den Warm- und Kaltluftmassen sorgen zudem "für eine gehörige Portion Wind". Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1000 und 2000 Metern. Unterm Strich war das Wetter 2017 oft extrem, sehr warm, aber auch unbeständig. Im Schnitt habe die Temperatur mit 9,6 Grad Celsius um 1,4 Grad über dem langjährigen und international gültigen Vergleichswert (1961 bis 1990) gelegen, berichtete der DWD. Im Vergleich zum Zeitraum 1981 bis 2010 sei das eine Abweichung von plus 0,7 Grad. 2017 zählt damit zu den acht wärmsten Jahren seit Beginn der regelmäßigen Messungen 1881. Insgesamt sei das zu Ende gehende Jahr geprägt gewesen von Unbeständigkeit und Wetterextremen.