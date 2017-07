Berlin. In Bayern sind mehr als doppelt so viele Menschen gegen Hirnhautentzündung geimpft wie in anderen Bundesländern. Das teilte das Deutsche Arzneiprüfungsinstitut (DAPI) auf Grundlage der verkauften Impfdosen am Mittwoch mit. Demnach sind 9,1 Prozent der Menschen in Bayern gegen die Krankheit geimpft. Damit liegt Bayern deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 4,2 Prozent Impfquote. "In Süddeutschland werden viele Menschen geimpft, weil hier die Risikogebiete liegen. Das ist wichtig und richtig.", sagte Mathias Arnold, Vizepräsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).