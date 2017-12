Basel/Genf. Das Europäische Jugendtreffen der Bruderschaft von Taizé hat am Donnerstag im schweizerischen Basel und den angrenzenden Regionen Deutschlands und Frankreichs begonnen. Damit finde die Zusammenkunft erstmals in drei europäischen Ländern gleichzeitig statt, teilte die ökumenische Bruderschaft mit. Das Treffen dauert bis 1. Januar. Rund 15 000 junge Europäer nehmen daran teil. Die meisten von ihnen seien zwischen 18 und 35 Jahre alt sein. Sie werden von Gastgemeinden in dem Dreiländereck empfangen und wohnen während der Dauer des Treffens in Gastfamilien. Die Jugendlichen sollen sich zu einer neuen Etappe auf dem Ende der 70er Jahre von Taizé-Gründer Bruder Roger ins Leben gerufenen "Pilgerweg des Vertrauens auf der Erde" zusammenfinden.