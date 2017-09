Barcelona/Madrid. Das Parlament der spanischen Region Katalonien hat den Weg für das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober geebnet. Die Abgeordneten der separatistischen Parteien der Regionalregierung verabschiedeten am Mittwochabend in Barcelona trotz heftiger Proteste der katalanischen Opposition und der Zentralregierung in Madrid das sogenannte Referendumsgesetz. Dieses Gesetz - die rechtliche Grundlage für die Abstimmung - wurde mit 72 Ja-Stimmen bei elf Enthaltungen angenommen.

Es gab keine Gegenstimme, weil die Abgeordneten der meisten Oppositions-Parteien - die Konservativen, die Sozialisten und die Liberalen - die Abstimmung boykottierten und vor dem Votum den Saal verließen. Nach dem Abstimmungssieg standen die separatistischen Abgeordneten, die in Barcelona über eine Mehrheit der Sitze verfügen, alle auf und sangen die katalanische Nationalhymne. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont unterzeichnete schon kurz nach dem Votum das Dekret zur Ausrufung der Volksabstimmung über eine Loslösung der Region von Spanien. Die separatistischen Parteien planen im Fall eines Sieges eine Unabhängigkeitserklärung sowie die Einleitung eines verfassunggebenden Prozesses "innerhalb von zwei Tagen".Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat den Plänen für das Unabhängigkeitsreferendum eine klare Absage erteilt: "Es wird kein Referendum geben", versicherte er am Donnerstag in Madrid. Der konservative Politiker kündigte an, seine Regierung werde das vom katalanischen Parlament verabschiedete Referendumsgesetz beim spanischen Verfassungsgericht anfechten. Er warnte die Separatisten, nicht "weiter Richtung Abgrund zu marschieren." Die stellvertretende Ministerpräsidentin Soraya Sáenz de Santamaría bezeichnete das von Barcelona geplante Referendum als "Gewaltakt", wie er sonst eher in "diktatorischen Regimes" vorkomme. Die Demokratie werde mit Füßen getreten.Es wird erwartet, dass das Verfassungsgericht wie in früheren Urteilen das Referendum erneut für nichtig erklärt. Puigdemont sagte allerdings mehrfach, das Referendum werde "so oder so" stattfinden.