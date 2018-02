Kaufleute für Büromanagement arbeiten in verschiedensten Bereichen

Der Name dieses Ausbildungsberufes sagt eigentlich schon alles: Kaufleute für Büromanagement kümmern sich um alle Aufgaben, die täglich in der Büroorganisation anfallen.

Sie managen sozusagen den Betrieb - und können dabei auf ihr Fachwissen aus einer dreijährigen Ausbildung aufbauen. Multitalente bekommen eine fundierte Ausbildung mit sehr guten Übernahmeperspektiven und einer abwechslungsreichen Tätigkeit.Die Ausbildung für das Büromanagement in diesem Bereich verbindet Theorie und Praxis miteinander. Hier durchlaufen die Auszubildenden alle Abteilungen, lernen die verschiedenen Arbeitsbereiche kennen und erkennen, wie die Abteilungen zusammenwirken.Zusammen mit anderen Auszubildenden üben die angehenden Bürokaufleute auch den Umgang mit möglichen Problemen, um im späteren beruflichen Alltag sicher reagieren zu können.Während der dreijährigen Ausbildung werden unter anderem Kompetenzen in Bürowirtschaft, Verwaltungsorganisation, Assistenz- und Sekretariatsaufgaben, Personalwesen, Finanzwesen und Informationsverarbeitung vermittelt.Voraussetzungen sind zuverlässiges und sorgfältiges Arbeiten, gute Rechtschreibkenntnisse und Kontaktfreude. Die Übernahmechancen stehen sehr gut und auch nach dem erfolgreichen Abschluss bieten sich vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten.Kaufleute für Büromanagement werden nicht nur für Assistenz- und Sekretariatsaufgaben eingesetzt. Auch in Bereichen wie Haushalts-, Finanz- und Rechnungswesen, Einkauf und Materialwirtschaft oder Personalwesen können sie tätig werden.Typische Aufgaben sind beispielsweise die Ausführung organisatorischer und kaufmännisch-verwaltender Tätigkeiten. Zudem können die Kaufleute den internen und externen Schriftverkehr abwickeln, Termine planen und überwachen, Sitzungen und Präsentationen vorbereiten.Schließlich bestellen sie Material, kaufen Dienstleistungen ein, schreiben Rechnungen und überwachen Zahlungseingänge. (djd)