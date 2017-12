Berlin. Das Kinderhilfswerk Unicef warnt vor einer humanitären Katastrophe im Winter in Syrien. Besonders die Lage der Kinder in dem von Bürgerkrieg zerrütteten Land sei so schlimm wie nie, sagte der Unicef-Regionaldirektor für den Mittleren Osten und Nordafrika, Geert Cappelaere, am Dienstag in Berlin und rief zugleich zu Spenden auf. In der ersten Jahreshälfte seien in Syrien 322 getötete und 202 verletzte Kinder registriert worden, sagte Cappelaere. Über 200 000 Kinder lebten in belagerten Städten und Regionen, Millionen seien auf Hilfe angewiesen. Fast 70 Prozent der Bevölkerung leiden laut Unicef mittlerweile unter extremer Armut, 1,75 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule. Die meisten seien traumatisiert, viele verwaist, Familien zerrissen, sagte Cappelaere. Unicef will in den nächsten Wochen rund 700 000 Kinder in Syrien sowie weitere 800 000 Kinder in der gesamten Region mit Decken, Winterkleidung, festen Schuhen und Heizöfen versorgen. Zur Kriegs-Katastrophe dürfe keine "Winter-Katastrophe" hinzukommen, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Unicef-Komitees, Christian Schneider.

Eine Rückführung von syrischen Flüchtlingen in Teile des Landes hält Schneider derzeit für ausgeschlossen. "So lange es keine richtige Sicherheit gibt, ist Rückkehr undenkbar", sagte Schneider. Er bekräftigte indes die Forderung nach Familienzusammenführung. Aus Sicht der Kinder und der Kinderrechte sei dies dringend geboten.Die Hilfsorganisation Amnesty International mahnte, ohne Familiennachzug blieben Kinder, Ehepartner und Eltern in Syrien der Gewalt ausgesetzt. Im Libanon, in Jordanien und der Türkei lebten die Geflohenen unter schwierigsten humanitären Bedingungen. Deshalb müssten die Innenminister sich für den Familiennachzug einsetzen.