Die IG-Metall fordert die 28-Stunden-Woche - und ein Aufschrei der Entrüstung hallt durchs Land: Arbeitgeber, die um ihre Wettbewerbsfähigkeit fürchten, und sich am geforderten Lohnausgleich stören. Betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. Wer will schon für weniger Leistung gleich viel Lohn zahlen? Arbeitnehmer wiederum stören sich möglicherweise deshalb daran, weil eine derartige Forderung in anderen (ihren) Branchen nicht vorstellbar wäre. Nun ist es müßig, über 28, 30, 35 oder 38 Stunden zu diskutieren. Man wird sich nach viel Getöse irgendwie einigen. Womöglich bleibt es auch bei 35 Stunden.

Zur Versachlichung lohnt es sich dennoch - wie so oft -, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen: Im Jahr 1913 betrug die Wochenarbeitszeit 48 Stunden. Seitdem hat sich das reale Bruttoinlandsprodukt verachtfacht, trotz Weltkriegen, Teilung und Wirtschaftskrisen. Gott sei Dank ist Konsens: Arbeitszeiten wie vor 100 Jahren will heute niemand mehr. Es wird aber auch nicht mit der 0-Stunden-Woche gehen. Denn Beschäftigung stiftet Lebenssinn.Die Streiks sollten auch dazu anregen, unser Verhältnis zu Arbeit und Wirtschaft zu überdenken: Wie kann die fleißige Mittelschicht wieder mehr an der von ihr erwirtschafteten Produktivität beteiligt werden? Wie kann Einkommen gerechter verteilt werden? Wie lassen sich wichtige Berufe, etwa in der Pflege, besser entlohnen? Wenn solche Fragen beantwortet werden können, hat sich die Stunden-Debatte erledigt.