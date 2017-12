Ein Skeptiker-Verein zieht Bilanz, was Hellseher vorausgesagt haben. Das Fazit fällt mehr als nüchtern aus. Der Astrologen-Verband hält die Vorgehensweise für unseriös.

Roßdorf/Darmstadt. Der Weltuntergang sei gleich mehrere Male vorausgesagt worden, das Ergebnis der Bundestagswahl und das Ringen um Jamaika allerdings nicht: Mit Hellsehern, Astrologen und Wahrsagern ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) hart ins Gericht gegangen. Die Skeptiker ließen in der Bilanz 2017 an Auguren kein gutes Haar.Für die Gesellschaft hat der Mathematiker Michael Kunkel (57) die Analyse gemacht, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Mehr als 100 Prognosen aus dem Internet und aus Büchern habe er unter die Lupe genommen. "Das Sammelsurium ist immer das Gleiche": Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, "Killer-Eichhörnchen" und Terroranschläge, auch bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland."Man findet die ganze Bandbreite, die denkbar ist, aber nicht unbedingt die Wahrheit", sagt Kunkel. "Weltuntergänge werden jedes Jahr vorhergesagt. Auch ein Anschlag auf den Papst." Die GWUP mit Sitz in Roßdorf bei Darmstadt legt seit den 1990ern eine Bilanz vor und setzt sich nach eigenen Angaben für Aufklärung und kritisches Denken ein.Der Deutsche Astrologen-Verband hält von der Vorgehensweise der GWUP nichts. "Die pickt sich nur das heraus, was krass daneben liegt", sagte der Verbands-Vorsitzende Klemens Ludwig (61). "Womit man sagen kann: 'Schaut mal, was das für Dummköpfe sind.'" Die GWUP müsse zwischen seriöser und unseriöser Astrologie unterscheiden. Eine seriöse Deutung müsse "auf Basis eines konkreten Horoskops für einen Menschen" erarbeitet werden - Allgemeinplätze nach dem Motto "alle Menschen im Sternzeichen Widder haben Glück in der Liebe" gehörten nicht dazu. Da fehle dem Skeptiker-Verein "jede Fähigkeit zur Differenzierung". Zum Ergebnis der Bundestagswahl ist laut Kunkel lediglich vorhergesagt worden, "dass es danach schwierig werden dürfte". Genaues sei nicht gesagt worden. "Ich kenne keine Prognose, die ein mögliches Jamaika-Bündnis oder dessen Scheitern vorhergesagt hatte."Für Deutschland sei 2017 insgesamt "nichts Konkretes" prophezeit worden. Das Thema Flüchtlinge sei nur in Nebensätzen erwähnt worden, lediglich die Annahme, "es würden mehr kommen". Diese Prognose sei "einfach Quatsch" gewesen. Die Befürchtung, es könne einen Bürgerkrieg geben, sei schon in den vergangenen Jahren geäußert worden.Dass viele Menschen ihre Zukunft wissen möchten, hänge mit Sicherheitsbedürfnis und Angst zusammen, meint der Sprecher des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP), Philipp Kardinahl (36). "Die Ungewissheit wird nicht geliebt. Das Bedürfnis zu glauben, ist immanent."