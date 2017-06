Eichstätt. Die umstrittene neue bayerische Abschiebehaftanstalt hat nach langen Vorbereitungen den Betrieb aufgenommen. Die Justizvollzugsanstalt im oberbayerischen Eichstätt soll künftig als zentrales Gefängnis für von der Abschiebung bedrohte Flüchtlinge dienen. Es gibt dort 86 Haftplätze für Männer und zehn für Frauen.

Die JVA habe am Montag den Vollzug der Abschiebehaft übernommen, sagte Ingo Krist, Sprecher des bayerischen Justizministeriums. Ursprünglich sollte die Anstalt bereits am 1. Juni eröffnet werden. In der Vergangenheit hatten mehrere Gruppen gegen das Abschiebegefängnis in Eichstätt protestiert. Es sei nicht hinnehmbar, dass Menschen, die nur ihr Asylrecht wahrnehmen wollten, eingesperrt und wie Kriminelle behandelt werden, sagen Kritiker. Bislang waren die Asylbewerber, die abgeschoben werden sollen, in Mühldorf inhaftiert.Die Betroffenen sollen nun nach Eichstätt verlegt werden, wenn die Abschiebung nicht ohnehin unmittelbar bevorsteht. "Für den Vollzug der Abschiebungshaft wurde die Justizvollzugsanstalt Eichstätt in letzter Zeit umgebaut und technisch ertüchtigt", erklärte Krist. Deswegen sei die JVA seit April 2016 für den Strafvollzug geschlossen gewesen.