Urlauber und Einheimische können aufatmen. Ein Großaufgebot verhinderte das Übergreifen der Waldbrände auf die Adriastadt Split. Die Brandgefahr rund um die Adria bleibt hoch.

Auch Toskana betroffen

Brände in Südfrankreich

Split/Rom. Split sei "verteidigt" worden, teilten die Einsatzkräfte am Dienstag mit. Die Feuerwalze zwischen den Orten Omis und Split habe 4500 Hektar Wald vernichtet. Regierungschef Andrej Plenkovic kam am Dienstagmorgen in die Urlaubsmetropole, um sich ein Bild von den Auswirkungen des Großfeuers zu machen. Innerhalb weniger Stunden war an 20 verschiedenen Stellen Feuer ausgebrochen. Die Medien spekulieren über Brandstiftung.Die Einsatzkräfte brachten ebenfalls die tagelangen Brände bei der montenegrinischen Stadt Tivat unter Kontrolle. Im Zentrum des Feuers auf der Halbinsel Lustica halfen Soldaten bei den Löscharbeiten. Am Vortag waren von der Halbinsel mehr als 100 Touristen in Sicherheit gebracht worden. Das jüngste Nato-Mitglied Montenegro hatte auch Hilfe beim Bündnis angefordert.An der östlichen Adriaküste brechen in jedem Sommer große Brände aus. Sie werden oft von nachlässigen Touristen, aber auch von Bodenspekulanten ausgelöst, die so auf Bauland hoffen. Unterdessen ist es auch gelungen, das Feuer in einem Pinienwald am Rande von Rom unter Kontrolle zu bringen, teilte die Feuerwehr am Dienstag auf Twitter mit. Die Einsatzkräfte hätten die ganze Nacht gegen die Flammen gekämpft.Drei Löschflugzeuge waren noch im Einsatz. Die Brände, angefacht vom Wind, richteten italienischen Medien zufolge große Schäden an den Pinien an. Nach Ausbruch des Feuers am Montagnachmittag wurde ein 22-Jähriger festgenommen, der der Brandstiftung verdächtigt wird. Im süditalienischen Cilento, in Apulien und im sizilianischen Sciaccia habe es drei weitere Festnahmen gegeben, berichtete die Zeitung "La Repubblica". Seit mehreren Wochen wüten vor allem in Süditalien Wald- und Buschbrände. Auch beliebte Urlaubsregionen wie die Toskana sind betroffen.Allein am Montag war die italienische Feuerwehr mehr als 1000 Mal ausgerückt. Sie appellierte an Bürger und Touristen: "Verbrennt euch nicht den Sommer." In vier Wochen ist in Italien fast so viel Waldfläche verbrannt wie im gesamten vergangenen Jahr. Seit Mitte Juni seien mehr als 26 000 Hektar in Flammen aufgegangen, teilte der Umweltschutzverband Legambiente mit.Etwa 450 Feuerwehrmänner haben einen Waldbrand in der Nähe der südfranzösischen Ferienmetropole Nizza unter Kontrolle gebracht. Etwa 100 Hektar Wald gingen bei Castagniers in Flammen auf, berichtete der Nachrichtensender France Info. Der Ort liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Nizza entfernt.Nahe gelegene Häuser mussten wegen des Feuers nicht geräumt werden. Die örtliche Präfektur teilte am Dienstag mit, gesperrte Straßen seien wieder für den Verkehr geöffnet. Wegen der Trockenheit und der Hitze gibt es in der Provence und auf der Mittelmeerinsel Korsika immer wieder Brände. Zu Wochenbeginn brannten laut Medien etwa 200 Hektar Buschland in Südkorsika.In Griechenland entspannte sich die Lage dagegen nach Tagen mit großer Hitze und Trockenheit. Ein starker Sturm mit viel Regen zog über das Land. Laut Feuerwehr brachen am Montag landesweit 23 Busch- und Waldbrände aus, sie konnten aber alle rasch gelöscht werden.