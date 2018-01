Rosenheim/Innsbruck. Auto- und vor allem Lastwagenfahrer haben am Montagmorgen im Berufsverkehr an der österreichischen Grenze bei Kufstein (A93) viel Geduld mitbringen müssen. Wegen der festgelegten Blockabfertigung kam es zu einem riesigen Stau, der zeitweise sogar über das Inntal Dreieck bis auf die Autobahn 8 hinaus reichte, teilte die Polizei Rosenheim mit. Die Beamten versuchten aber, den linken Fahrstreifen für Pkw frei zu halten.

Die Behörden in Tirol schränkten ab 5 Uhr den Transitverkehr auf nur 250 Lastwagen pro Stunde ein. Gegebenenfalls müssen die Lastwagen an der Grenze noch mehrere Stunden gestoppt werden. Um Staus im Großraum Innsbruck und Richtung Brenner zu vermeiden, hatte Österreich schon im Herbst einige Male diese Blockabfertigung eingerichtet, zum Ärger von Bundesminister Christian Schmidt (CSU). Bei einem Brenner-Gipfel am 5. Februar in München wollen Österreich und Deutschland unter Leitung der EU-Kommission nach langfristigen Lösungen suchen.