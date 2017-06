München. Die Landtags-SPD hat die Staatsregierung aufgefordert, ein Konzept gegen Mobbing an Schulen zu erarbeiten. "Die Zahlen sind immer gleich - sie sinken nicht", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Margit Wild (SPD) am Montag in München. Laut der aktuellen Pisa-Studie wird in Deutschland fast jeder sechste Neuntklässler mehrmals im Monat gemobbt.

Als positives Beispiel nannte die SPD-Politikerin ein Programm aus Finnland, das dort an 85 Prozent der Schulen genutzt werde. In der ersten, vierten und siebten Klasse wird dabei das Thema Mobbing in den Mittelpunkt gestellt. Die Schüler besuchen in diesen Schuljahren mehrere Veranstaltungen, die Lehrer erhalten regelmäßig Fortbildungen und ein detailliertes Handlungskonzept. Ein Pflichtprogramm, wie es die SPD fordere, sei nicht im Sinne der bisherigen Strategie gegen Mobbing, hieß es aus dem Kultusministerium. Stattdessen solle den Schulen weiterhin eine Reihe von Maßnahmen an die Hand gegeben werden. Welche sie auswählen, bleibe aber den Schulen selbst überlassen, sagte ein Sprecher.Der bayerische Lehrerverband BLLV sprach sich mit Blick auf die laufenden G9-Beratungen unter anderem dafür aus, mehr Freiräume in den Lehrplänen zu lassen. "Wenn ich nie frei habe, kann ich als Lehrer keine Konflikte lösen, ohne dass Unterricht ausfallen muss", sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann.