Zu "Mehr als Hälfte der Wildschweine töten":

Kennen Sie das Lied von Bert Brecht? "Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr ..." Weltweit hungern und verhungern Menschen. In Deutschland werden aktuell 60 Kilogramm Fleisch pro Kopf jährlich verzehrt. Mehr als 27 Millionen Schweine leben für kurze Zeit meist auf kleinster Stallfläche unter uns.Nun geht ein Gespenst um in Europa - die Schweinepest. Fix hat der Bauernverband die Lösung parat, "den vorsorglichen Abschuss von 70 Prozent der Wildschweine". Es müsse auch die Tötung von Muttertieren und Frischlingen erlaubt werden. Agrarminister Christian Schmidt (CSU) stimmt zu und spricht von einer "intelligenten Reduzierung". Ein schlauer Schachzug wofür? Da schon infizierter Kot am Stiefel eines Bauern die Krankheit in den Stall trägt, schiene es doch besser, das Schuhwerk zu wechseln, bevor man zu den Schweinen geht.Der massenhafte Abschuss der wilden Schweine schützt jedoch das Maisfeld des Bauern, und Mais ist eben wichtig, als Futter für Biogasanlagen auf deutschen Höfen. Fest steht: Das Tier ist eben kein Mensch, und sein Leben keinen Pfifferling wert - oder doch, wenn das Fleisch Gewinn bringt, aber auch dann ist das Schwein ja letztendlich tot.Die intensive Nutztierhaltung verursacht viele Probleme, die hinreichend bekannt sind. Für uns Menschen in Europa wäre es ein Leichtes, uns gesund mit wenigen oder ganz ohne tierische Produkte zu ernähren. Statt Futtermitteln könnten weltweit Lebensmittel angebaut werden und zur globalen Ernährung beitragen. Eine Vision?Stellen Sie sich vor, es kommen Außerirdische und bemächtigen sich unseres Planeten. Intelligent wie diese Wesen sind, erkennen sie bald, dass die vielen die Erde bevölkernden Menschen ihren Zielen hinderlich sein könnten. Man beschließt vorsorglich ... Minister Christian Schmidt empfehle ich die Lektüre der Bayerischen Verfassung, Artikel 141, Absatz 1: "Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet und geschützt." Da gäbe es viel zu tun!Irmi Eckel-Schönig, 92637 Weiden