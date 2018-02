Zum Leserbrief "Wenn ,die Saat des Bösen' aufgeht":

Die "Saat des Bösen" gedeiht also prächtig in der deutschen Gesellschaft? Bei allem Respekt, aber der Verfasser des Leserbriefes sollte doch die Kirche im Dorf lassen. Bei dem Messerstecher handelt es sich um einen 15-jährigen, als unbeschulbar geltenden Jugendlichen mit kasachischen Wurzeln, der an seiner Schule vorab bereits mehrfach durch aggressives Verhalten aufgefallen war. Die "zunehmende Verrohung unserer Gesellschaft" für seine Bluttat verantwortlich zu machen, ist schon weit hergeholt.Die reelle Problematik, so wie sie sich in unserem täglichen Leben und an vielen Schulen mittlerweile darstellt, ist um einiges komplexer. Sie kann nicht pauschal mit einer rücksichtslosen und rassistischen Gesellschaft erklärt werden, die ihren Kindern falsche Werte vorlebt.Vielmehr zeigen viele Erwachsene - sei es im Ehrenamt oder im Beruf - einen geradezu bewundernswerten Einsatz bei dem Versuch, allen Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern optimal zu helfen und unterschiedlichsten Bedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden.An unseren Schulen befinden sich einige schwer traumatisierte, verhaltensauffällige Kinder, deren Leben von Flucht, Gewalt, Verlust und Angst gezeichnet war oder immer noch ist. Solche Erlebnisse spiegeln sich im Verhalten wider: körperliche Eskalationen, psychische Auffälligkeiten - große Hilflosigkeit. Oft wären da noch mangelnde Sprachkenntnisse und kulturelle Barrieren zu nennen.Diese Kinder in unsere Gesellschaft zu integrieren, ist unsere Aufgabe. Das ist nicht leicht, beinhaltet es doch, jedem die Hilfe zukommen zu lassen, die sein spezielles Schicksal, seine psychische Verfassung und nicht zuletzt seine intellektuellen Fähigkeiten zulassen. Im Fall des jungen Messerstechers wurde nicht erkannt, dass er an seiner Schule dauerhaft nicht gut aufgehoben war. Eine andere Unterbringung und Förderung wären unbedingt notwendig gewesen, um seine Mitschüler vor ihm zu schützen.Bei aller Liebe zum sprachlichen Pathos, aber der "Saat des Bösen" die Schuld an dieser Bluttat in die Schuhe zu schieben, das geht dann doch zu weit!Tanja Krauthan, 95643 Tirschenreuth