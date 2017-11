Zum Artikel "Keine Entwarnung bei Droge Crystal Meth":

Die derzeit wohl gefährlichste Droge der Welt ist weiter stark auf dem Vormarsch: Crystal Meth. Ganze Landstriche Deutschlands sind flächendeckend betroffen. Aufgrund der Wirkung - aufputschend, stimmungsaufhellend, leistungssteigernd - dringt Crystal Meth mittlerweile in alle gesellschaftlichen Gruppen vor. Die Droge ist auf einem gefährlichen Siegeszug durch ganz Deutschland.Neben den verheerenden gesundheitlichen Folgen wie Psychosen, starker körperlicher Verfall, Zähne- und Haarausfall, dauerhafte Schädigung des Gehirns oder Schlaganfälle macht den Experten das riskante und insbesondere das extrem aggressive Verhalten der Abhängigen Sorgen. Sie können sich und andere durch unvermittelte Gewaltausbrüche in akute Gefahr bringen. Das zu beobachtende zunehmende Aggressionspotenzial von Teilen der Gesellschaft könnte durchaus in einem Zusammenhang mit der zunehmenden Ausbreitung dieser Droge stehen.Das Abhängigkeits-Potenzial von Crystal Meth ist äußerst hoch. Der Konsum lässt sich von den Betroffenen kaum kontrollieren. Im Vergleich zu anderen Drogen sind Therapieversuche bislang weitgehend zum Scheitern verurteilt. Über 90 Prozent der Meth-Abhängigen erleiden auch nach Therapien regelmäßig Rückfälle. Crystal Meth ist ein hochgefährliches Gift, dass sich zunehmend in unsere Gesellschaft frisst. Diese Droge ist eine der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft.Alfred Kastner, 92637 Weiden