Zu unserem Artikel "Kalte Dusche für Gaffer":

Dass manche sich aufregen, weil ein Feuerwehrmann mit einem C-Schlauch gegen die Seitenscheibe eines Autotransporters gespritzt hat, kann ein vernünftiger Mensch nicht nachvollziehen. Vielmehr hat der Mann auch seine Kollegen beschützt.Denn die Gaffer machten mit ihren Smartphones unter anderem ja Bildaufnahmen von den freiwilligen Helfern. Und die haben nach Gesetzeslage ein Recht am eigenen Bild. Die Aufnahmen sind eine Verletzung des persönlichen Lebensbereichs. Aus diesem Grund hat der Feuerwehrmann den Gaffer mit dem Bespritzen der Autofensterscheiben von Bildaufnahmen abgehalten. Vertreter der Polizei sehen das Verhalten jetzt auch noch kritisch. Warum haben dann Beamte diesen Gaffer mit seinem Autotransporter nicht sofort gestoppt, um seine Daten festzustellen, das Smartphone zu beschlagnahmen, gegen ihn eine saftige Geldstrafe zu verhängen oder sogar den Führerschein einzuziehen? Immerhin hat dieser Fahrer mit seiner langsamen Fahrweise den Verkehr stark behindert.Vielmehr greifen Polizei-Vertreter nun ehrenamtliche Helfer an, die alles freiwillig machen und bei jedem Einsatz mit einer Gefährdung der eigenen Gesundheit und/oder ihres Lebens rechnen müssen, wenn sie in Not geratenen Personen helfen. Die erforderlichen Übungen an den Gerätschaften absolvieren die Feuerwehrleute unentgeltlich in ihrer Freizeit - das ganze Jahr hindurch. Dafür gebührt diesen Männern und Frauen voller Respekt und Anerkennung.Der Gesetzgeber hat zwar die Strafen für Gaffer verschärft. Aber was nützen diese Gesetze, wenn die Polizei sie nicht umsetzt. Nur kann man den Polizeibediensteten vor Ort auch keine Nachlässigkeit vorwerfen.Es sind Fehler der bayerischen Landespolitik. Die Aussage des Landtagsabgeordneten Franz Schindler, was man politisch machen könne, sei geschehen, ist schlichtweg falsch. Die Polizei ist zwar zuständig für Platzverweise, hat aber dafür zu wenig Einsatzkräfte.Die Politik muss allen ehrenamtlichen Helfern eine wesentlich bessere Unterstützung gewähren und mehr Rückhalt geben. Denn immerhin sparen diese Freiwilligen dem Staat sehr viel Geld.Karl Neid, 95666 Mitterteich