Zur Messerattacke an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen:

Jetzt ist es also wieder einmal passiert. Ein Heranwachsender ist auf einen anderen Heranwachsenden mit dem Messer losgegangen und hat ihn erstochen. Die Bestürzung ist groß, die Fassungslosigkeit auch, und in vielen Reden wird es heißen, wie unfassbar die Tat doch war. Doch ist sie wirklich so unfassbar? Müssen wir alle uns nicht selber an die Nase fassen?Wer mit offenen Augen durchs Leben geht, wird nicht umhinkommen, eine zunehmende Verrohung unserer Gesellschaft festzustellen. Da werden allzu oft Meinungsverschiedenheiten nicht mit Argumenten, sondern mit Fäusten ausgetragen. Die Rücksichtslosigkeit greift um sich, im Straßenverkehr, wie im öffentlichen Raum. Jeder ist sich selbst der Nächste.Bundestagsabgeordnete einer gewissen Partei pöbeln gegen Flüchtlinge und Andersdenkende, wollen Menschen entsorgen und würden die Grenzen gerne mit der Waffe in der Hand gegen Flüchtlinge verteidigen.Bei Demonstrationen werden Galgen herumgetragen, und im Internet wird gegen Andersdenkende, Ausländer, Juden, gegen Flüchtlinge oder Homosexuelle auf übelste Art und Weise gehetzt.Und wir Erwachsene, die mit gutem Beispiel vorangehen sollten, wundern uns dann, wenn in den Herzen der Jugend die Saat des Bösen aufgeht, die wir selbst gelegt haben, und das Lösen von Konflikten mit Gewalt zur Normalität wird.Dr. Thomas Bäumler, 92660 Neustadt