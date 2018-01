Reaktion auf einen Leserbrief zum Artikel "Teurer Wolf":

Erstaunlich, wie viel Hass dem Wolf entgegengebracht wird, obwohl er noch nicht mal richtig bei uns angekommen ist. Es geht hier doch schlicht um die Tatsache, dass der Wolf seit dem Fall des Eisernen Vorhangs die Möglichkeit hat, sich bei uns anzusiedeln. Wir werden das den Wölfen nicht verwehren können. Mit welchem Recht auch?Wo sind hier eigentlich Lobbyisten am Werk? Denn ich wage es, diese statistischen Auswürfe anzuzweifeln. Das soll mir mal jemand genauer vorrechnen. Im Zeitungsbericht "Teurer Wolf" kam ja die Gegenseite nicht zu Wort. Schade! Genauso gut könnte man sagen, jenes Geld wäre für soziale Projekte besser angelegt, das zum Beispiel mit subventionierter Massentierhaltung und unwürdigen Schlachthofzuständen verdient wird. Oder mit der massiven Zerstörung von Umwelt. Generationen werden hier übrigens um den nicht greifbaren Wert "Schönheit von Natur und Landschaften" betrogen.Problematisch wäre die Auflösung des Wolf-Schutzstatus auf jeden Fall. Wollen da manche die Abschlachtung aller Wölfe in Deutschland vorantreiben? Wie will man verhindern, dass Wölfe immer wieder aus dem Osten zu uns einwandern? Es sind intelligente Tiere, die sich auch mit Schrot im Auge oder mit angeschossenen Läufen noch durchkämpfen können. Und wussten Sie, dass sich Wölfe gegenseitig gesund pflegen?Es ist nicht so, dass sich nur "spinnerte Ökos" um deren Schutz bemühen. Wissenschaftler beschäftigen sich damit, und Forscher, die seit über 30 Jahren diese Tiere erforschen. Aufklärung tut not. Ich empfehle das Buch "Der Wolf kehrt zurück" von Günther Bloch und Elli H. Radinger. Man muss es lesen, um sich ein Bild vom Wolf und den rechtlichen Grundlagen zu machen. Kleine Kinder lernen, dass man im Straßenverkehr links und rechts gucken muss, bevor man über die Straße geht. Genauso müssen wir alle lernen, mit dem Wolf umzugehen, denn er ist ein Kulturfolger, der sich gut anpassen kann. Und das ist gut so, denn er ist der Hoffnungsschimmer, dass das, was von unserer Natur noch übrig ist, nicht ganz dem Untergang geweiht ist.Fakt ist übrigens auch, dass es sich bei manchen Weidetier-Rissen um Tötungen durch wildernde Hunde handelte, und die Medien oftmals in der Folge leider keine Richtigstellung bringen. Kennen Sie übrigens die Hitliste, durch welche Tiere Menschen zu Tode kommen? Dort kommt in den Top Ten der Wolf gar nicht vor. Auf Platz 1 steht: der Mensch selbst, gefolgt von Mücke, Schlange, Hund.Beim Herdenschutz gibt es viele erfolgreiche, bezahlbare Möglichkeiten. Und es gibt "spinnerte Ökos", die freiwillig, also unentgeltlich, Weidenschutzzäune errichten. Schauen Sie mal unter www.wikiwolves.org nach. Weitere Verbände, die sich für den Schutz der Wölfe einsetzen sind unter anderem WWF, NABU, Freundeskreis frei lebender Wölfe oder die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe. Diese Verbände beschäftigen sich auch intensiv mit Schutzmaßnahmen für Weidetiere und Unterstützung für Weidetierhalter.Christine Schreiber, 92685 Floß