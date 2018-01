Im Loveparade-Prozess kommen nun erstmals die Opfer zu Wort. Ihre Schilderungen der Katastrophe gehen unter die Haut. Eine 31-Jährige erzählt den Richtern, wie sich ihr ganzes Leben verändert hat.

Düsseldorf. Die Enge, die Angst, die Schreie: Mit eindringlichen Schilderungen der ersten Zeugen hat im Prozess um das tödliche Gedränge bei der Loveparade die Beweisaufnahme begonnen. Beim Loveparade-Unglück am 24. Juli 2010 in Duisburg waren im Gedränge Zehntausender Menschen am einzigen Zu- und Abgang des Veranstaltungsgeländes 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt worden.Eine Auszubildende (31) erzählte von ihren Erinnerungen. Ihre Schwester habe sich auf dem Gelände an einer Glasscherbe die Hand verletzt, berichtete die 31-Jährige stockend und schwer atmend. "Die Wunde war recht tief und hat nicht aufgehört zu bluten." Auf der Suche nach medizinischer Hilfe seien die beiden dann in das Gedränge geraten. Eine Kette aus Polizisten habe sie am Verlassen des Geländes gehindert. "Der Druck war so stark. Wir wurden von vorne und von hinten gedrückt wie Sardinen in der Büchse. Ich bekam keine Luft. Man konnte sich nicht bewegen." Dabei seien sie getrennt worden. Obwohl beide überlebten, habe sich danach alles geändert, berichtete sie am Donnerstag. Bis 2017 sei sie arbeitsunfähig gewesen, ihre Ausbildung zur Friseurin habe sie abbrechen müssen. Ein Jahr nach der Katastrophe sei sie sieben Wochen lang in einer psychosomatischen Klinik gewesen.Mit ihrer und der Aussage eines weiteren Zeugen stieg das Duisburger Landgericht am Donnerstag in die Beweisaufnahme ein. Wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung sind sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent angeklagt. Das Verfahren findet in der Düsseldorfer Messe statt.