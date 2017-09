An einer Haltestelle in Krefeld bedroht ein Mann eine zufällig dort stehende Frau mit einem Messer. Erst Stunden später befreien Spezialkräfte die 68-Jährige - der Mann wird am Bein angeschossen.

Krefeld. Als Zufallsopfer ist eine 68 Jahre alte Frau am Samstag in der Krefelder Innenstadt stundenlang von einem Mann festgehalten und mit einem Messer bedroht worden. Nach knapp vier Stunden überwältigten Spezialkräfte den 46 Jahre alten polizeibekannten Drogenabhängigen. Er wurde angeschossen und kam ins Krankenhaus. Die Frau wurde bei der Festnahme im Gesicht verletzt und musste von einem Arzt behandelt werden.Der Tat vorangegangen war der Versuch von Polizisten, den Krefelder an der Haltestelle in Bahnhofsnähe zu überprüfen. Als die Beamten ihn ansprachen, zog er ein Messer und brachte die zufällig dort stehende Frau in seine Gewalt. Die Beamten, die den Mann überprüfen wollten, hatten noch ihre Waffen gezogen, sich dann aber zum Schutz der vielen Passanten zurückgezogen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Ein Einkaufszentrum wurde evakuiert. Spezialkräfte verhandelten zunächst mit dem Mann, dann überwältigten sie ihn. Dabei wurde er am Bein angeschossen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl. Die Frau befand sich am Samstagabend auf dem Wege der Besserung. Wegen der besonderen psychischen Belastung sei sie nach ihrer Befreiung von einem Seelsorger betreut worden.