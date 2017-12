Vielerorts ist die Infrastruktur in den USA marode - aber das war nicht der Grund für den schweren Bahnunfall im Bundesstaat Washington. Der Unglückszug war viel zu schnell - warum nur?

DuPont. Er fuhr mehr als doppelt so schnell wie erlaubt, bevor er entgleiste: Der Unglückszug im US-Bundesstaat Washington war statt der zugelassenen 48 Stundenkilometer mit Tempo 129 unterwegs. Bella Dinh-Zarr von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB teilte am späten Montagabend (Ortszeit) mit, dies habe die Auswertung des Datenschreibers ergeben. Warum der Zug dermaßen schnell unterwegs war, könne man aber noch nicht sagen. Dies müsse genau untersucht werden. Das gelte auch für die Frage, ob der Lokführer mit der neuen Strecke womöglich nicht ausreichend vertraut gewesen sei.Auch Ermittler vor Ort mochten nicht spekulieren, was genau zu dem Unglück geführt hat, bei dem mindestens drei Menschen ihr Leben verloren und mehr als hundert verletzt wurden. Berichten zufolge liegt direkt vor der Unglücksstelle eine schwierige Kurve mit einem Gefälle. Zug 501 entgleiste bei seiner Jungfernfahrt auf einem neuen Gleisabschnitt nahe der Stadt DuPont südlich von Seattle. 13 der 14 Waggons und eine der beiden Lokomotiven sprangen aus den Schienen. Der Zug stürzte zum Teil von einer Brücke auf eine Autobahn. Dabei traf er mindestens fünf Autos oder Laster - unter den Fahrzeuginsassen gab es aber keine Todesopfer.Nach Angaben von Ermittlern scheint klar, dass ein technisches System nicht in Kraft war, das den Unfall womöglich hätte verhindern können. Die Zugbeeinflussung kann durch Fernsteuerung einen zu schnell fahrenden Zug abbremsen, wenn eine Gefahr erkannt wird.