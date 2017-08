Berlin. Die Menschheit hat ihre natürlich verfügbaren Ressourcen für dieses Jahr nach Berechnungen einer Forschungsorganisation bereits an diesem Mittwoch aufgebraucht. Wie das Global-Footprint-Network mitteilte, fällt der Erdüberlastungstag mit dem 2. August auf das früheste Datum seit Beginn der Überlastung des Planeten in den 1970er Jahren. Noch sei es nicht zu spät für die Erde: "Wir können den Trend umkehren", appelliert das Netzwerk. Das Datum des Erdüberlastungstages - auch als Earth-Overshoot-Day oder Welterschöpfungstag bekannt - rutscht seit Jahren im Kalender nach vorn. Deutschland für sich genommen hatte seine Natur-Ressourcen rechnerisch bereits am 24. April aufgebraucht. Dass der weltweite Überlastungstag erst später im Jahr erreicht wird, liegt an Entwicklungs- und Schwellenländern mit niedrigerem Verbrauch.

Aus Sicht von Umweltorganisationen leben die Menschen ab heute bis zum Jahresende über ihre Verhältnisse: Sie holzen Wälder schneller ab als diese nachwachsen, überfischen die Ozeane und stoßen mehr Kohlendioxid aus, als die Biosphäre aufnehmen kann. "Diebstahl an künftigen Generationen" nennt Christoph Röttgers von der Naturschutzjugend dies. Der überhöhte Verbrauch habe bereits Konsequenzen, betont der WWF: extreme Wetterereignisse, Hungersnöte und Artensterben etwa.