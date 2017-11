Rangun. (KNA) Papst Franziskus ist am Montag zu einem viertägigen Besuch im buddhistisch geprägten Myanmar eingetroffen. Am Flughafen war Franziskus am Montagmorgen Ortszeit vom Vatikanbotschafter in Myanmar und von einer kleinen Empfangskommission mit Bischöfen und einem Regierungsvertreter begrüßt worden. Tausende Katholiken säumten die Straßen von Rangun. Birmaner, Kachin, Kayin und Tamilen schwenkten die Flaggen von Myanmar und des Vatikan.

Außerplanmäßig empfing er bereits am Montagabend Ortszeit den Oberbefehlshaber der Armee, General Min Aung Hlaing. Das 15-minütige Gespräch am Sitz des Erzbischofs von Rangun, Kardinal Charles Maung Bo, war laut Vatikansprecher Greg Burke als Höflichkeitsbesuch deklariert. Man habe vor allem "über die große Verantwortung gesprochen, die die Autoritäten des Landes in dieser Zeit des Übergangs haben". Min Aung Hlaing ist seit 2011 Oberbefehlshaber in Myanmar. Das Militär hat nach jahrzehntelangem Militärregime noch immer große Macht. Die Armee ist auch für Militäraktionen und Vertreibungen der muslimischen Minderheit der Rohingya in der Region Rakhine verantwortlich. Die Reise des Papstes gilt vor dem Hintergrund des Konflikts um die Rohingya als politisch heikel.