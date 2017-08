Washington. Voller Vorfreude haben Millionen von Menschen in den USA die totale Sonnenfinsternis erwartet. Das seltene Spektakel, bei dem der Mond die Sonne komplett verdunkelt, ist in einem gut 100 Kilometer schmalen Streifen für jeweils rund zwei Minuten zu sehen gewesen. Seit Tagen schon waren Hunderttausende Schaulustige über volle Straßen in die Kernzone gereist, hatten sich auf Campingplätzen, in Naturparks und Hotels gedrängt oder bei Freunden Unterschlupf gefunden. Ein befürchtetes Verkehrschaos historischen Ausmaßes war jedoch ausgeblieben. Viele Anreisende hatten sich darauf eingerichtet, die Finsternis notfalls von der Straße aus zu erleben. "Parken Sie nicht auf der Autobahn", haben Schilder in vielen Bundesstaaten gewarnt. Die erste totale Sonnenfinsternis von Küste zu Küste in den USA seit 99 Jahren hat im Pazifik begonnen. 27 Minuten später ist der komplette Mondschatten gegen 19.16 Uhr deutscher Zeit im US-Bundesstaat Oregon auf Land getroffen. Nach gut 1,5 Stunden um 20.48 Uhr hat er die USA an der Ostküste wieder verlassen.