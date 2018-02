Leicester. Bei der Explosion eines Hauses im britischen Leicester sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, eine davon mit lebensgefährlichen Verletzungen. Einsatzkräfte entdeckten das fünfte Todesopfer erst am Montag, einen Tag nach der Explosion. Sie wollten weiter nach Menschen unter den Trümmern suchen. In dem Gebäude soll auch ein polnischer Lebensmittelladen gewesen sein. Die Polizei sprach von einem "schweren Vorfall". Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Nachbarn berichteten über Gasgeruch kurz vor der Explosion. Das Haus sei "wie ein Kartenhaus" in sich zusammengefallen, berichteten Feuerwehrleute. Die Polizei warnte aber vor Spekulationen. Anzeichen für einen Terroranschlag gab es zunächst nicht.