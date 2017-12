Monaco. (dpa/jrh) Der als Hemden- und Blusenkönig bekanntgewordene Unternehmer und Designer Otto Kern ist im Alter von 67 Jahren in Monaco gestorben. Laut "Monaco-Matin" sei der Schwabe wohl einem Sturz aus seinem Luxus-Appartement im 10. Stock erlegen. Die Polizei ermittle in alle Richtungen: Ein Unfall sei genauso möglich wie Selbsttötung und Fremdverschulden.

Kern war viermal verheiratet und hinterlässt drei Kinder. Gebürtig in Nürtingen bei Stuttgart, studierte er zunächst Jura und Wirtschaft in Frankfurt, bevor er seit den frühen 70er Jahren in der Damenmode als Unternehmer aktiv wurde. Später brachte er auch Parfüms und andere Kosmetika auf den Markt. Von den 90er Jahren an gab er aber mehr und mehr das Geschäft in andere Hände, zog sich ins Privatleben zurück. Seit dem Jahr 2000 gehört der Markenname Otto Kern zu dem in Herford ansässigen Männermode-Konzern Ahlers. Mit dem das Logo des Löwen mit stilisiertem "K" gibt es für Männer Shirts, Jeans und Sportswear, für Frauen Blusen und Strickwaren.Schon früh war Kern als schillernde Persönlichkeit gerngesehener Gast bei Promi-Events und in den Medien. Seit der Jahrtausendwende lebte er im Fürstentum Monaco, aber auch im Promi-Ort Kitzbühel sowie in der Karibik. Seit 2008 war er mit dem Model Naomi Valeska Salz verheiratet.