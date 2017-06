Frankenthal. Ein 65-Jähriger ist in Rheinland-Pfalz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er nach Überzeugung des Landgerichts Frankenthal einen Bekannten umgebracht hat. Die Richter sahen es am Mittwoch als erwiesen an, dass der Verurteilte am 2. März 2016 in Speyer einen 74-Jährigen getötet und dessen Tresor gestohlen hat. Die Leiche des Opfers wurde bisher nicht gefunden. Lediglich der Teil eines Fußes wurde entdeckt, der ihm zugeordnet werden konnte. Während der Verhandlung hatte der 65-Jährige seine Unschuld beteuert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.