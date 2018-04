Koblenz. Im Fall eines toten Obdachlosen, dessen Leiche mit abgetrenntem Kopf gefunden wurde, geht die Polizei in Koblenz vielen Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Die Ermittler hatten am Samstag mit einer Flugblattaktion die Suche nach möglichen Zeugen noch einmal ausgeweitet. Die Flugblätter wurden bei der eintägigen Aktion vor allem in dem Gebiet rund um den Hauptfriedhof verteilt, wo die Leiche am Freitag vor einer Woche gefunden worden war. Die Ermittler haben 10 000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Die "Sonderkommission Hauptfriedhof" ging bereits mehreren Hundert verschiedenen Spuren nach und vernahm mehr als 100 Menschen.