Landgraaf. Wer der Mörder des kleinen Nicky Verstappen ist, weiß die niederländische Polizei auch fast 20 Jahre nach dem Verbrechen nicht. Nun nimmt sie im Gebiet an der Grenze zu Deutschland, nicht weit von Aachen, einen neuen Anlauf, um ihn zu finden: Im niederländischen Landgraaf begann ein aufwendiger DNA-Massentest. 21 500 Männer zwischen 18 und 75 Jahren sind aufgerufen, freiwillig eine DNA-Probe abzugeben. Die Proben werden mit der DNA-Spur eines unbekannten Mannes an der Kinderleiche abgeglichen, um über Blutsverwandte dem Täter auf die Spur zu kommen. Der elfjährige Junge war im August 1998 aus einem Zeltlager verschwunden. Die Polizei fand die Leiche am nächsten Tag.