New York will zwei Tonnen Elfenbein zerstören

New York. Mitten im Central Park hat der Bundesstaat New York fast zwei Tonnen Elfenbein zerstört. Mit der Aktion sollte ein Zeichen gegen Wilderei und den illegalen Handel mit Elfenbein gesetzt werden, teilten die Behörden und beteiligten Tierschutzorganisationen am Donnerstag mit. Die Stoßzähne, kunstvolle Schnitzereien, Schmuck und weitere kleine Objekte im Wert von Millionen von Dollar, die größtenteils bei Razzien beschlagnahmt worden waren, wurden zu wertlosem Pulver zerschlagen. Ähnliche Aktionen hatte es zuvor unter anderem nahe Denver im Bundesstaat Colorado und auf dem New Yorker Times Square gegeben. Im Zuge des illegalen Elfenbeinhandel sterben jedes Jahr rund 30 000 Elefanten weltweit - die Tendenz ist steigend.