Stuttgart. Schluss mit Papierschnipseln: Beim Fastnachts-Umzug durch die Stuttgarter Innenstadt herrscht diesmal Konfetti-Verbot am Schlossplatz. "In diesem Jahr verläuft der Umzug erstmals in die andere Richtung und überquert dabei den Schlossplatz", sagte Umzugsveranstalter Thomas Klingenberg der "Bild"-Zeitung. "Dieser Bereich gehört aber nicht der Stadt, sondern dem Land. Wegen der hohen Reinigungskosten wurden wir dazu verpflichtet, hier kein Konfetti zu werfen." In der Fastnachts-Hochburg Oberkirch bei Offenburg wurde dem Bericht zufolge zudem ein Konfetti-Verbot in der Fußgängerzone erlassen. In Göppingen dürfen ebenfalls keine Papierschnipsel geworfen werden. "Das ist doch kleinkariert", sagte der Stuttgarter Fastnachts-Experte Wulf Wager. "Bei einem Umzug entsteht halt immer eine gewisse Sauerei. Aber die ist nicht so schlimm wie an Silvester." Bild: Daniel Naupold/dpa