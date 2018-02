Lech. Bei eisigen Temperaturen um minus 21 Grad hat die niederländische Königsfamilie ihren traditionellen Winterurlaub im österreichischen Lech am Arlberg begonnen. König Willem-Alexander, seine Frau Königin Máxima und die drei Töchter Catharina-Amalia (13), Alexia (12) und Ariane (10) zeigten sich am Montag beim traditionellen Fototermin trotz der Kälte gut gelaunt. Allerdings fiel der Termin - diesmal bei der Bergstation des Rüfikopfs in 2350 Metern Meereshöhe - relativ kurz aus. Laut Angaben von Lech Zürs Tourismus hatten sich mehr als 60 Fotografen akkreditiert. Der Fototermin soll dafür sorgen, dass die Royals den Rest der Zeit unbeobachtet von Kameras verbringen können. Willem-Alexander ist in diesem Jahr bereits zum fünften Mal als König in Lech. Seinen Winterurlaub hat der heute 50-Jährige bereits seit seiner Kindheit jedes Jahr in dem Vorarlberger Wintersportort verbracht. Seit 1959 ist die königliche Familie jedes Jahr etwa zwei Wochen lang am Arlberg zu Gast.